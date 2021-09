Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Dia de pausa. O dia pode amanhecer preguiçoso, com muita vontade de ficar mais na cama, dormir mais… A configuração astral está propícia para tirar o dia para descansar. Permita-se parar, se revitalizar para seguir em frente com todo o gás. Nada de se forçar hoje. Não se estranhe se estiver mais lenta… Está tudo certo… Relaxe, ok?

