Horóscopo do dia

Alerta dos astros: jamais pare de sonhar. Não deixe que tirem isso de você. Fugir não é a solução. Calma que a partir de amanhã a força que você precisa virá. Hoje, que tal imaginar como seria se sua vida fosse como você sempre quis? As coisas sempre acontecem duas vezes: a primeira em sua mente, e depois no mundo real… Peça. Acredite, sinta, aja e receba. Combinado?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora.