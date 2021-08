Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta: Lua passa a transitar em Aquário, sendo que seu planeta está em movimento retrógrado. Uma sensação de querer ser mais livre do que é pode deixar seu dia com uma pitada de insatisfação. Respire fundo. Você fez o tema de casa que propus ontem? Liberdade sem organização ou planejamento é uma mentira, um mito… Não caia nessa, em especial no dia de hoje.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br