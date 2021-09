Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua continua transitando em Peixes, tornando o dia perfeito para meditar e se aprofundar no autoconhecimento. Quanto mais sabemos quem somos e para que nascemos, mais claros se tornam nosso caminho e as decisões que precisamos tomar. Invista em você… Faça algo por si nesse dia. Topa?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br