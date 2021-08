Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua, que passa a transitar em Capricórnio, chega nos pedindo atenção ao trabalho. Você pode sentir vontade de terminar o que começou, bater metas, querer ficar mais na sua, precisar de mais silêncio para realizar suas tarefas. Aproxime-se de pessoas com mais experiência ou até mesmo idade e se permita aprender com elas.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br