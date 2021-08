Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Astros alertam: dia para mexer o esqueleto e extravasar o excesso de energia. Que tal subir a escada em vez de usar o elevador? Dançar aquela música que você ama? Se permitir suar e se deliciar com a sensação de dever cumprido depois? As pessoas ao seu redor vão agradecer também…

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora.