Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os astros apontam para olharmos nosso trabalho. Dia incrível para focar em algo e fazer o que precisa para chegar lá. Não descanse até alcançar… Não tem preço bater uma meta ao final do dia. Estabeleça um alvo e mãos à obra, ok? Algo pode ser destravado hoje… Depende de você.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br