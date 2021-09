Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Dia em que a Lua passa a transitar em Capricórnio e Marte em Libra. Ótimo momento para firmar parcerias, seja na vida pessoal ou profissional. Se você está querendo fechar algum acordo, negociar é importante. Seja estrategista e pense bem em como esse acordo pode ajudar você a chegar onde quer. Do contrário, não faça. Combinado?

