Horóscopo do dia

Lua passa a transitar pelo signo de Escorpião. Nada do que acontece nesse final de semana será visto de maneira superficial. Muito cuidado para não achar que a vida se virou contra você. Se algo não dá certo, muitas vezes isso tem a ver com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Pare e reflita: qual a sua parcela de contribuição para as coisas estarem do jeito que estão? A boa notícia é que você tem o poder de mudar sua realidade. Isso se chama livre arbítrio… A escolha é sua.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br