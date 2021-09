Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta dos astros: todo o conhecimento que chega até nós (em forma de curso, leitura, conversa…) deve ser colocado em prática para melhorar sua vida, inspirar as pessoas através do seu exemplo, bater metas no trabalho… Qual informação está engavetada? Você esqueceu dela e nem percebeu? Hora de lembrar e ajustar ao que você precisa nesse momento. A solução que você busca está ali…

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br