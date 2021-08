Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os astros incentivam a dar limites para aquilo que não tem feito bem a você. Desapegue da opinião das pessoas. Quem busca aprovação das pessoas está fadado a ser infeliz. Ouse se afastar de relacionamentos tóxicos, de pessoas interesseiras e oportunistas. Dia do Basta. Topa?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br