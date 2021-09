Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os astros lembram que se assumir não é algo simples. Expressar sentimentos muito menos ainda. Porém, é preciso olhar para dentro de si para se compreender e, principalmente, se libertar daquilo que não está bom. Fugir não é a solução. Nada se resolve sozinho, apenas se complica… Respire fundo e faça o que for preciso para virar a página e ser feliz. Topa?

