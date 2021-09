Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua e Vênus passando a transitar em Escorpião tornam os relacionamentos intensos, instigando ótimos momentos entre quatro paredes. Também facilita verdades virem à tona, o que pode provocar altos e baixos. Por isso, ou você se reinventa dentro da relação ou chegou a hora de dizer adeus… Momento xeque-mate. Esteja atenta.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br