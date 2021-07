Horóscopo do dia para domingo, dia 1

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta… Dia delicado para quem está de dieta! Lua continua em Touro tende a abrir o apetite, nos tornar mais gulosos que o normal. Cuidado com os excessos, pois a balança pode mexer seus ponteiros…

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br