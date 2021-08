Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Urano em movimento retrógrado no signo de Touro vem para exigir mudanças. Sabendo disso, você pode sair na frente. Como? Decidindo por você. Olhe à sua volta e veja tudo o que está parado, não resolvido, que deixou para outro dia. Mãos à obra! Tenha iniciativa para pôr um ponto final, afinal, há trabalho a ser feito, concorda?

