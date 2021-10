Horóscopo do dia

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Por Da Redação Atualizado em 8 out 2021, 16h46 - Publicado em 14 out 2021, 07h00

As responsabilidades existem, mas o peso de segui-las fica mais leve. Não se perca no caminho – o processo foi longo para tudo que aprendeu nos últimos meses. Tenha a certeza de que seu caminho se abrirá a partir do momento que você decidir o que quer ou não.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)