Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua transitando em Virgem incentiva aquela faxina há tanto tempo adiada… Que tal organizar aquela gaveta no trabalho? Fazer uma limpa no armário? Entrar com tudo naquele quarto da bagunça? A energia da sua casa agradece e você pode perceber que até seu humor e seu sono podem melhorar… Topa testar?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br