Horóscopo do dia

Meu abraço apertado a todos os papais nesse Dia dos Pais (seja pai biológico, do coração ou de filho quatro patas). Com a Lua transitando em Leão, o dia pede momentos de lazer, quebrar a rotina, trazer a alegria intencionalmente para dentro da sua vida. Brinque, ria, se divirta. Se der para ser com seu pai, melhor ainda, concorda?

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br