Vivemos uma crise social, econômica, ambiental, política. E nossos entrevistados trazem diferentes olhares para ela. O ambientalista Ailton Krenak faz uma pensata sobre nunca termos conversado tanto, apesar de chamarmos o momento de isolamento social. “Será que antes é que não estávamos isolados?”, provoca. Priscila Gama ressalta quanto a pandemia escancarou a nossa vulnerabilidade como sociedade. Mitigar a fome é uma obrigação nossa. E urgente. Mas solidariedade apenas não basta. De nada servirá nos orgulharmos da caridade se não nos propusermos a transformar as estruturas que são o alicerce das desigualdades. Não adianta inventar um termo e designar o mundo que nos espera como “novo normal”. É a crítica da antropóloga Lilia Schwarcz a tudo que se desenha com base apenas no próprio ponto de vista. E que bom saber que quatro universidades públicas no Brasil já estudam os sonhos que estamos tendo. São os cientistas tentando desvendar no universo onírico nossos medos e angústias. Talvez estejam nele as respostas para os desafios que temos pela frente.

Boa leitura!