Toxina botulínica ou ácido hialurônico?

Existe muita confusão e informações controversas sobre as diferenças entre aplicação da toxina botulínica e preenchedores como ácido hialurônico.

A toxina botulínica causou um grande impacto na dermatologia cosmética. Em 1992, quando seu uso se iniciou, havia poucos recursos para prevenir o envelhecimento e melhorar a aparência. Alguns anos depois os preenchedores, tratando sulcos e as rugas também, se tornaram muito populares.

O que é toxina botulínica

A toxina botulínica é um tratamento específico para melhorar as rugas de expressão. Essas rugas são evidentes quando levantamos a sobrancelha, quando fazemos “cara de braveza” e também quando sorrimos e aparecem os horrorosos pés de galinha ao redor de nossos olhos.

A toxina botulínica é aplicada com uma seringa dentro dos músculos que provocam essas expressões. O famoso “botox” relaxa a musculatura e não permite que façamos a mesma força e expressão anterior ao tratamento. Quando essa substância é aplicada no músculo, ela neutraliza a acetilcolina, que é responsável pela contração muscular e temos uma denervação química.

O que é ácido hialurônico

Já os preenchedores, cujo principal representante é o ácido hialurônico, são aplicados na pele, e não no músculo. Ao ocupar um espaço eles volumizam e harmonizam o rosto.

O ácido hialurônico pode ser aplicado nos sulcos próximos ao nariz em rugas profundas, para projetar as bochechas e preencher e definir os lábios. O preenchedor é aplicado em planos distintos da pele como derme, subcutânea ou junto ao osso.

Diferenças entre cada procedimento

A toxina botulínica tem várias marcas, mas tem praticamente as mesmas propriedades e funções. Já o ácido hialurônico tem várias marcas e vários tipos conforme a viscosidade e capacidade de projeção. Por esse motivo, temos um ácido hialurônico para aplicar na olheira e outra para aplicar no queixo e assim por diante.

A toxina não pode ser aplicada em regiões onde a musculatura é muito ativa, como a área ao redor da boca e regiões da bochecha. O ácido hialurônico, devido às suas propriedades reológicas, pode ser aplicado conforme a especificação, existindo o melhor preenchedor para fazer volume e o melhor preenchedor para fazer a definição dos lábios.

O procedimento de preenchimento e a aplicação de “botox” podem ser feitos no mesmo dia, sendo que a duração do “botox” é de cerca de 5 meses e a duração do preenchimento é de 9 a 18 meses.

É fundamental que ambos sejam aplicados pelo médico especialista, que conheça profundamente a anatomia da região, as propriedades reológicas do produto e saiba corrigir possíveis complicações quando essas acontecerem.

O efeito do tratamento deve ser natural e saudável para melhorar a autoestima do paciente e gratificar o médico especialista.

Cuide-se.