Seja você mesma com esses cuidados e segredos

Hoje a exposição de rostos e corpos atinge seu auge na mídia social. Esse movimento cria expectativas de modelos de beleza e felicidade.

A comunicação é fácil, rápida e implacável e, provavelmente por causa disso, tenham aparecido tantos recursos e aplicativos de filtros para fazer você parecer o que não é, além de buscar algo que também não existe.

Portanto, lanço um movimento muito simples e real: seja você mesma e ajude sua saúde e aparência com os cuidados possíveis e ouvindo também alguns segredos.

Os segredos são orientações simples, mas quase sempre esquecidas.

1 – Você tem sua própria genética, única e complexa, que deve ser usada a seu favor.

2 – Quanto melhor você conhecer suas características de pele, cabelo, corpo, melhor saberá cuidar de você.

3 – Envelhecemos todos os dias e precisamos ajudar nosso organismo a ter menos impacto dos desgastes diários.

4 – Tenha uma alimentação equilibrada e realista de acordo com suas atividades físicas e intelectuais.

5 – Seu corpo precisa se exercitar, seja numa academia, dançando, andando de bicicleta ou cuidando do jardim. Ele não vai perdoar o sedentarismo permanente.

6 – Saiba que não vamos ser felizes e lindas vinte e quatro horas por dia, mas temos que aprender o que nos relaxa, reequilibra e traz boas energias, com momentos de felicidade.

Uma vez que você, conhecendo esses segredos, respeite as regras, vamos entender sobre os cuidados com a pele, cabelo e corpo.

Não deixe seu organismo inflamar. Tenha uma ingestão de proteínas, gorduras e carboidratos adequada. Não passe fome, mas organize sua dieta de preferência com orientação de profissionais especializados.

A pele reflete a inflamação do corpo com doenças como: acne, rosácea, dermatites, alergias, psoríase, entre outras.

Procure ter um sono adequado para que todo o organismo possa se recuperar e reequilibrar.

Noites mal dormidas deixam a pele sem viço, ressecada e até mesmo com prurido intenso.

Lembre-se que pode ser mais interessante tomar, por exemplo, melatonina do que acordar duas a três vezes durante todas as noites.

Controle o estresse, pois ele causa desde aumento de peso, queda de cabelo e doenças psicossomáticas ou relacionadas à queda de imunidade como: urticária, eczemas, vitiligo, psoríase, rosácea, dermatites, herpes, acne da mulher adulta, melasma, entre outras.

Cuide da pele de forma sistemática, pois ela é o maior órgão do corpo humano fazendo a interface com o meio exterior, recebendo impacto das mudanças ambientais, poluentes, agentes químicos e radiação solar.

Seguem dicas para cuidar desse órgão tão importante

A limpeza da pele pela manhã e à noite é fundamental, usando sabonete neutro que mantenha a hidratação da pele.

Usar hidratantes todos os dias na pele é tão fundamental como beber água, pois seus mecanismos de defesa da pele só funcionam quando existe quantidade de água adequada.

Quando o nível de água não é suficiente, a pele fica inflamada e facilita a ocorrência de vários tipos de doença.

O protetor solar precisa ser usado quando você se expõe ao Sol, havendo necessidades específicas conforme o tipo de trabalho e roupas utilizadas. É saudável combinar a hidratação com o filtro solar.

Os cabelos também têm que ser lavados pelo menos três vezes por semana, com xampus adequados e condicionadores leves. O couro cabeludo e os fios devem ser protegidos do Sol e do calor excessivo do secador e chapinha.

Aguarde na próxima semana as orientações sobre os melhores procedimentos para seguir com o movimento: seja você mesma!

Cuide-se.