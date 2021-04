Previsões astrológicas para quarta-feira (28/04)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Estar aberto a aprender é fundamental para quem deseja ir além. A Lua em Sagitário pede atenção às oportunidades que chegarão até você e devem trazer expansão pessoal. Pode ser que venha por meio de uma pessoa, no trabalho, em forma de curso, livro…

