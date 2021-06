Previsão astrológica para sexta-feira (04)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os astros alertam: você pode se sentir mais irritado e impaciente do que o normal em relação a si mesmo e às demais pessoas. Lembre-se, estamos todos mais sensíveis, inclusive você. Por isso, antes de explodir, se afaste para evitar arrependimentos.

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br