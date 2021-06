Previsão astrológica para terça-feira (15)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos Astros: seja a médio ou longo prazo, todo esforço é recompensado, e todo bom trabalho é reconhecido. Sempre dê o seu melhor, faça mais do que pedem. Se surpreenda com o impacto disso na vida pessoal e profissional. Topa o desafio?

