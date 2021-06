Previsão astrológica para segunda-feira (14)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A mentira tem perna curta. Os astros incentivam sempre a falar a verdade. No dia de hoje, algo poderá ser revelado ou você revelar a alguém. Quando isso acontece, é sinal de que um ciclo está se encerrando. Esteja atenta.

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br