Previsão astrológica deste sábado (12)

Dia dos Namorados com a Lua transitando em Câncer? Opa, isso pode gerar alguns probleminhas como deixar que a família interfira nessa área, além de uma tendência a momentos de carência e muita emoção. Cuidado para não sufocar o seu amor e nem acreditar que nunca será feliz nesta área afetiva. Ame-se primeiro sempre, ok?

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br