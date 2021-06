Previsão astrológica deste sábado (26)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua passa a transitar em Aquário, trazendo um clima leveza e uma necessidade de espairecer para quebrar a rotina. Que tal marcar aquele encontro virtual com algum amigo ou fazer uma atividade diferente na própria companhia ou com a família?

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br