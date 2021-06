Prepare-se para a melhor Lua cheia deste ano. Veja a previsão do seu signo

Para quem estava ansiando por um período de notícias boas e mudanças positivas, a Lua – que atingirá a sua fase cheia no próximo dia 24, enquanto transita por Capricórnio – pode ser um grande despertar de esperança e alegria.

Com a promessa de ser a melhor Lua cheia do ano para todos os signos, este evento astronômico certamente abrirá as portas para outras mudanças positivas, que devem ser desenvolvidas ao longo do ano.

Respire aliviada e confira as previsões de Susan Miller para todos os signos neste período:

Áries

A Lua cheia do dia 24 influenciará positivamente na sua carreira nos próximos dias, afinal você tem executando seu trabalho com excelência e isso merece ser recompensado. Esteja preparada para assumir um novo cargo. Há indícios dos astros que esse ponto chave seja seu grande progresso em 2021. As mudanças que estão para acontecer devem partir de uma pessoa influente e próxima a você nos bastidores. Sendo assim, quando chegar ao próximo patamar de sua vida profissional, não se esqueça de permanecer fazendo o melhor.

Touro

Há tempos você está ansiando por um descanso e a Lua cheia do dia 24 de junho favorecerá os seus planos de fazer uma pausa. Mudar de cenário pode ser um pouco complicado no atual momento da pandemia, mas pense em soluções possíveis e seguras para este momento. Que tal uma estádia em uma casa de campo próxima ou uma caminhada no parque?

Gêmeos

Ultimamente você tem enfrentado alguns obstáculos em suas finanças, mas a Lua cheia do dia 24 veio para desobstruir as vias financeiras, que até então estavam obstruídas. Se você estava frustada por não conseguir fazer boas negociações, a partir deste dia ficará claro que as coisas seguirão um novo rumo. O sucesso financeiro depende da sua confiança. Se você pediu um aumento de salário ou está aguardando por uma comissão, royalties, benefícios sociais ou bônus, certamente os receberá.

Câncer

A Lua cheia do dia 24 será fantástica para você, canceriana. Júpiter, o doador de presentes, está temporariamente em Peixes, em um ângulo favorável ao seu signo. Este é o golpe de sorte que você esperava, pois a partir disto sua relação com o exterior será favorecida, o que significa que tudo o que estiver atrelado à sua vida profissional ou acadêmica passará por aprovação. A Lua também beneficiará um relacionamento próximo, seja ele amoroso ou profissional, levando-o ao ponto culminante.

Leão

O descanso pelo qual você tanto almeja está mais próximo do que nunca. A Lua cheia do dia 24 permitirá que você dê um tempo na vida agitada que está levando por meio da conexão com a natureza, nem que seja por um final de semana. Uma casa no campo sozinha, com uma boa companhia ou com parentes próximos parece uma boa opção. Desligue-se de seus dispositivos e aproveite esta pausa, a qual o Universo está te presenteando.

Virgem

A Lua cheia do dia 24 iluminará a sua vida amorosa, virginiana. Isso fará com que você se sinta completa com a pessoa que está se relacionando ultimamente e ainda há a possibilidade de vocês quererem levar a relação a um outro nível. Deixe seus corações se tornarem um e não se surpreenda se um bebê for enviado para alegrar ainda mais a vida de vocês. Caso não tenha esse interesse, redobre os cuidados nas relações sexuais.

Libra

Sua vida doméstica será abalada de uma forma positiva por esta Lua cheia do dia 24. Prepare-se para se mudar, para alugar uma casa no litoral, comprar móveis novos ou ver aquela obra que há tempos você espera que aconteça em sua residência se tornar realidade. Se você está tentando encontrar uma solução para uma situação familiar, fique tranquila, pois ela aparecerá. Você amará sua escolha final e o resultado que ela proporcionará.

Escorpião

A Lua cheia do dia 24 será muito romântica para você, escorpiana. Júpiter e Vênus também estão colaborando diretamente para que tudo seja glorioso. Você poderá se sentir influenciada a fazer uma curta viagem, dentro do que é possível com as restrições da pandemia. Caso escolha ir acompanhada, você pode escolher um lugar que contribua com este aspecto romântico. Boas notícias no âmbito familiar e profissional também podem surgir. O que você acha de um novo cargo ou de aumentar a família? Tudo está ao seu favor.

Sagitário

Sagitariana, você já pode comemorar, pois a sua renda será totalmente beneficiada pela Lua cheia do dia 24. Qualquer discussão financeira que você tenha por estes dias que envolvam contratos, tal como uma transação imobiliária, casamentos e um novo empreendimento, certamente o resultado superará suas expectativas. No que diz respeito à sua casa e família, espere por boas notícias também.

Capricórnio

A Lua cheia deste mês está em seu signo solar, capricorniana. Sabe o que isso significa? Você está com muita sorte, pois esta será a mais bela e benéfica Lua cheia do ano, o que se intensifica graças à posição de Júpiter. Seja na área de relacionamentos ou individualmente, grandes conquistas e novas alianças estão por vir. Você poderá ficar noiva ou se casar a partir deste evento astronômico, assim como pode fazer um excelente negócio que irá lhe render uma boa quantia de dinheiro.

Aquário

A Lua cheia do dia 24 e os dias seguintes serão ideais para desfrutar de momentos privados e tranquilos com quem você ama. Um encontro ou uma pequena viagem de final de semana pode ser o que você precisa neste momento. Provavelmente, vai pintar uma vontade mais forte para frequentar lugares com água, mas lembre-se de manter todos os cuidados e usar a criatividade para se conectar com esse elemento em casa e de forma consciente.

Peixes

A diversão vai invadir os seus dias com a Lua cheia do dia 24. Planeje de encontrar seus amigos virtualmente. Um happy hour online pode ser tão divertido quanto um presencial. Algo que você deseja e tem mantido em segredo a tempos, sem saber se algum dia veria esse sonho se materializar, pode finalmente sair do papel a partir deste evento astronômico. Esta Lua será divina para você.

