Previsão astrológica deste sábado (24)

A Lua passando a transitar em Aquário refresca nossos pensamentos, pedindo para relaxar, espairecer, desopilar. Que tal aquele bate papo com os amigos? Se puder, dê aquela voltinha, faça algo diferente. Sem compromissos, sem responsabilidades, pegue leve… Dia perfeito para curtir.

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br