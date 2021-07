Previsão astrológica desta quinta-feira (29)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Marte passa a transitar em Virgem (encontra Vênus em Virgem) + Lua em Áries torna o dia propício para resolver problemas. Traz uma capacidade de ver o que não está bom e reformular, agir. Aproveite essa energia e coloque um ponto final naquilo que não está bom. Topa?

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br