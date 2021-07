Previsão astrológica desta quinta-feira (22)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta: o Sol entra em Leão (Feliz novo ciclo Leoninos!), Vênus passa a transitar em Virgem (Socorro!) e a lua em Capricórnio. Juntos, esses fenômenos podem trazer confusão no trabalho e no amor. Cuidado com a crítica (a autocrítica também) e o julgamento. Você pode se incomodar com o jeito das pessoas. Trabalhe a aceitação. Lembre-se: ninguém é perfeito!

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br