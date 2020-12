Previsão astrológica para sua quarta-feira (30)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os astros lembram que tudo tem uma origem, assim como nós. Nesta vida, isso está conectado com a nossa família. Que tal honrar esses laços agradecendo, enviando uma mensagem ou, se puder, estando junto dos seus neste dia?

