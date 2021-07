Previsão astrológica desta quarta-feira (21)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua passa a transitar em Capricórnio, pedindo seriedade e comprometimento da nossa parte. Você pode se sentir pesada, como “uma véinha”, tendo que se esforçar mais. É isso mesmo. A boa notícia é que com foco e perseverança conseguirá chegar onde deseja.

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br