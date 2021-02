Previsão astrológica para sua sexta-feira (26)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua em Virgem torna o dia propício para enxergar com clareza algo que antes você não via e tomar decisões. Nada tende a passar à sua observação neste dia. Aproveite e faça o que é preciso. Hora de colocar um ponto final naquilo que está em aberto ou mal resolvido.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

