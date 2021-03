Previsão astrológica para sua quarta-feira (3)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os astros alertam: tome cuidado com seus pensamentos. Temos duas mentes, a superior e a inferior. A mais forte é aquela que está sendo mais nutrida por nós. É ela que será responsável por atrair as pessoas e as situações em nosso dia a dia.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva