Previsão astrológica para seu sábado (6)

Nossa energia é nosso cartão de visita. Que tal tirar um momento para cuidar de si? O dia está propício para meditar, receber Reiki, fazer uma limpeza energética, acender um incenso, entrar em contato com a mãe natureza…

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.