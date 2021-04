Previsão astrológica para segunda-feira (26/04)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua passa a transitar no intenso signo de Escorpião. Cuidado com sentimentos ocultos dentro de você. Eles podem ressurgir e mostrar que algo não está tão bem resolvido. Peça ajuda caso não consiga resolver sozinha. Dia propício para aquele sexo gostoso…

