Previsão astrológica para segunda (7)

Tudo o que é novo assusta em um primeiro momento. Os astros incentivam você a olhar mais de perto algo que primeiramente pode fazer você dizer não ou recuar. Surpreenda-se ao descobrir que o “bicho nem era tão feio ou sinistro assim”. Aceita o desafio?

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br