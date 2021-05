Previsão astrológica para quinta (6/5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os astros alertam: desde o nosso nascimento, estamos inseridos em grupos, como família e amigos, e muitas vezes deixamos de lado nossa individualidade por acreditar que somos o mesmo que eles. Não! Hoje é dia de lembrar que você está dentro, mas não é esse grupo. Não se anule. Lembre-se de quem você é.

