Previsão astrológica para domingo (6)

A Lua em Touro incentiva uma aventura gastronômica. Que tal se arriscar em um momento mais gourmet? Chamar alguns amigos para uma chamada de vídeo cheia de opções saborosas ou junto do seu amor testar uma receita nova? Topa?

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br