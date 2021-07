Previsão astrológica deste domingo (25)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua continua em Aquário ampliando nossa capacidade de captar ideias e encontrar soluções onde você nem imagina. Portanto, se está precisando de uma resposta, pare de procurar por ela e ela então chegará até você. Fique atenta.

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br