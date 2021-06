Previsão astrológica deste domingo (20)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Com a Lua transitando no signo de Escorpião e Júpiter em movimento retrógrado, cuidado, pois você estará com o “olhar de raio x do Superman”. Assim, será possível ver o que não via e, desse modo, aprender algo novo. Fique alerta, ok?

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminholar.com.br