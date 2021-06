Previsão astrológica deste domingo (27)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos Astros: Vênus passa a transitar em Leão, estimulando o autocuidado. Que tal usar aquela roupa que está guardada para uma ocasião especial? O motivo: celebrar a vida, a pessoa incrível que você é… Topa?

* Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site http://www.caminhosolar.com.br