Previsão astrológica desta segunda-feira (5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos astros: o caminho da infelicidade, entre outros motivos, passa por querer agradar a todos. Nem Deus é unânime, por que nós seríamos? Pare para refletir sobre isso? Ao dizer sim para algo, isso deve ser de coração, do contrário, ouse não fazer. Topa?

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.