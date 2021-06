Previsão astrológica desta segunda-feira (28)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos Astros: A Lua passa a transitar em Peixes, o que nos torna sensíveis e magoáveis com as palavras e atitudes das pessoas. Fique calma! Converse, esclareça e exponha seus sentimentos. Pode ser que você tenha entendido errado. O diálogo será essencial hoje.

* Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br