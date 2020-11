Horóscopo semanal: já vai tarde, Mercúrio Retrógrado!

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Por Aline Schulz - Atualizado em 31 out 2020, 15h33 - Publicado em 1 nov 2020, 15h00

Ri muito essa semana porque um homem me escreveu o seguinte desabafo: “Isso só pode ser coisa deste Mercúrio Retrógrado que você está falando… Nunca precisei explicar tanto o que eu queria dizer… Esclarecer que não era isso que eu havia falado… Quanto mal entendido gente… Quando ele volta ao normal, Aline?”

Mercúrio retoma seu trânsito normal a partir do dia 03, porém, iremos sentir ainda, por alguns dias, os seus efeitos. Podemos começar a retomar nossa comunicação de uma forma mais leve e desabafar: ufa, sobrevivemos a mais um Mercúrio Retrógrado!

A Lua Cheia predomina nesta semana, somente no final se torna Minguante e isso nos signos de Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. É hora de se expor, expressar suas ideias, buscar contatos que te ajudem a concretizar planos. Melhor, que ajudem você a ter novos ganhos financeiros, expandir seus negócios.

Tenha clareza do que você quer para saber o que ou em quem procurar ajuda. Trabalhe seu foco. Se for preciso, escreva para si mesma um mini projeto: o que quer, por qual motivo decidiu fazer, o que precisa ser feito, por quem, qual prazo, onde, qual o investimento, qual o retorno…

A família poderá pedir sua atenção. Inclusive, você poderá sentir eles mais emotivos que o normal. Muito cuidado com a carência, ela pode trazer à tona mágoas, ressentimentos e até mesmo birras. Outro alerta está na sua alimentação: ela está mais saudável ou não? Preste atenção a como está a pessoa que faz a sua comida. Pode ser que você capte seus sentimentos e isso provoque até mesmo uma indigestão. Fique alerta, ok?

Confira a seguir a influência do Céu para cada signo nesta semana:

Áries

Esteja alerta a teimosia nessa semana, pois ela pode trazer alguns problemas com pessoas mais próximas a você. Trabalhe a tolerância, desapegue daquilo que não pode ser mexido ou resolvido. Você pode se deparar com uma informação sobre alguém que você confiava e isso abalar a sua relação com ela. Respire fundo, converse. Blinde a sua autoestima e siga em frente.

Touro

A semana pode levar você a entrar em um ritmo acelerado, o que pode fazer você se sentir pressionada, tensa e tirar sua leveza. Cuidado, pois se você resistir, pode acabar perdendo oportunidades. Estabeleça momentos para mergulhar fundo no trabalho e outros para relaxar. É possível conciliar tudo. O grande segredo está em ter foco e saber dizer não. Ótimo momento para fazer um programa em família.

Gêmeos

Seu planeta regente enfim passa a se movimentar de forma direta, trazendo um alento aos seus pensamentos e a sua forma de falar… A semana está perfeita para estudar, fazer networking, expor e concretizar ideias. Coloque prazos bem delimitados para conseguir executar. É possível fazer tudo com calma e sem correria. Algumas situações podem mexer com seu equilíbrio emocional. Peça ajuda para resolver.

Câncer

Você poderá oscilar entre momentos onde a razão queira preponderar sobre a emoção e vice-versa. O desafio será encontrar o equilíbrio. Por isso, quando estiver diante de alguma situação para resolver, respire fundo, pare, feche os olhos e sinta. Se imagine na situação e verifique o que sente… É bom? Se parece feliz? Sim? Só depois, parta para a razão, o como fazer isso acontecer. Teste e observe os resultados.

Leão

Reconhecimento é algo que motiva você a seguir em frente, assim como ser desafiada ou duvidarem da sua capacidade. Tome cuidado para que, se isso acontecer, você não se meta em alguma enrascada. Fique alerta. Parar pode se fazer necessário com o objetivo de definir novos rumos. Retome focos, novos projetos. Tire um tempo para dar atenção a sua família: eles podem se mostrar carentes… Se puder, visite-os. Ou, ao menos, mande uma mensagem.

Virgem

Sua objetividade poderá ser abalada nesta semana, hora por causa de situações com pessoas não previstas, hora por causa de você desfocar do que realmente é importante. Tenha um pouco de paciência. Aprenda com os imprevistos, ali existem lições pedindo para serem aprendidas. Busque a verdade e reformule sua rotina. Fique atenta a novos projetos que estejam surgindo.

Libra

Firmar parcerias será interessante para concretizar ideias. Busque quem pode te ajudar e elabore um plano de ação com os pés no chão. Fique atenta ao seu jeito de se comunicar para que fique claro o que você quer e o que não quer. Pode se sentir carente nessa semana. Por isso, em vez de tomar diversas ações que levem os demais a perceber que você quer um colo (um abraço, um carinho…) seja direta e peça. Experimente.

Escorpião

Proteja-se. Sua sensibilidade e capacidade de captar pensamentos estará a mil nessa semana. Pode ser que você perceba coisas que não havia visto antes. Seu senso do que é certo e errado estará muito apurado. Certifique-se que as pessoas compreendam isso e se preciso for, esclareça. Dê limites. Bom momento para estar perto de quem ama e que você quer bem. Emoções podem revelar assuntos pendentes para serem resolvidos. Aceite. Peça ajuda.

Sagitário

Que tal buscar aquele curso? Ler aquele livro guardado na estante? Marcar aquela conversa com as amigas, irmãs, até mesmo, vizinhas? Se puder, visite a sua família. Os relacionamentos também são assuntos que estarão em pauta para você nesta semana. Dê atenção àqueles que você sabe que pode contar, que ama. Tome cuidado para não ser teimosa ou acabar defendendo quem não deve. Averigue.

Capricórnio

A semana será movimentada, mais do que você gostaria, porém, o momento pede para que você quebre a rotina, desacomode, busque as pessoas. Bons negócios podem surgir a partir de relacionamentos. Amplie suas conexões. Se surpreenda com a quantidade de ganhos financeiros que virão disso. Equilibre sua vida pessoal com a profissional. Tire um tempo para descansar e curtir a sua família.

Aquário

A semana pode ser uma verdadeira montanha russa para você. Oscilar entre ter os pés no chão, se perder em meio a conversas e desfocar do que é importante. Isso sem falar, em se sentir estranha, mais emotiva que o normal, o que pode travar suas atitudes. Dica: pense antes de falar, organize sua agenda de atividades, não se envolva com decisões que não lhe competem. Blinde a sua autoestima. Clareza evita mal entendidos.

Peixes

Muito cuidado para não absorver a energia dos ambientes e das pessoas que você mais convive. O momento pede cautela com relação às finanças. Evite gastos desnecessários. Planeje sua semana e verifique se o tempo que você separou para executar a tarefa é viável. Priorize a sua alimentação. Quando foi a última vez que você leu um livro por prazer? Retome isso. Sua família pode estar sentindo sua falta. Dê atenção a eles.

