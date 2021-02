Horóscopo semanal: dias intensos à vista

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase cheia, passando para a minguante nos signos de Libra, Escorpião e Sagitário. Mais para o final da semana, Marte passa a transitar no signo de Gêmeos.

Toda essa configuração astrológica da semana gera os seguintes alertas e oportunidades:

1- Alerta total na hora de lidar com as pessoas, com as situações e até mesmo com sua própria forma de reagir diante do que acontece. Escorpião e Sagitário são dois signos extremamente intensos e, com isso, podem nos levar a exagerar na maneira de falar e, até mesmo, revelar segredos que estremeçam alguma parte da sua vida.

2- Ótima semana para estar junto de quem se ama, cultivar momentos a dois, fazer aquela jantinha gostosa, preparar uma surpresinha mais caliente, quebrar a rotina.

3- Bom momento para se aprimorar, compartilhar conhecimentos, lapidar alguma habilidade, conquistar outras…. Que tal fazer aquele curso, ler aquele livro, assistir alguma palestra online, fazer uma live?

4- A impulsividade pode surgir e levar a nos arrependermos de palavras ditas de forma apressada, impensada, e, até mesmo, na tentativa de defender alguém. Evite “comprar brigas” que não são suas!

Confira a seguir o significado da influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

A semana pede muita atenção aos relacionamentos. Cuidado para não acabar descontando a irritação nos outros. Como está sua rotina de atividades físicas? Os exercícios serão um grande aliado para extravasar esse excesso de energia. O tesão pode estar em alta. Aproveite para curtir aquele momento a dois. Prepare aquela surpresa no relacionamento!

Touro

A teimosia pode aparecer fortemente nesta semana. Tome cuidado para não perder uma oportunidade por puro medo ou por não querer mudar. Esteja aberta a expandir, a ir além. Fique atenta aos sinais que estarão pairando ao seu redor. Alerta para a questão financeira. Evite gastar de forma desnecessária. Invista em algo que dê retorno para você. Do contrário, não.

Gêmeos

Com Marte passando a transitar no seu signo, você pode sentir que suas palavras estarão mais afiadas, pontuais e agressivas. Cuidado para não colocar a perder um projeto por conta deste jeito de se expressar. Uma boa saída é extravasar essa energia mental nos exercícios físicos. Esta semana, em especial, será muito importante se colocar em movimento. Topa?

Câncer

Você poderá perceber com clareza situações que antes nem havia notado. Alguma verdade pode vir à tona e remexer sua paz. Lembre-se: toda a verdade chega até nós para que possamos evoluir como pessoas. Esteja atenta ao que surgirá. Resolva a pendência e siga em frente. Deixe o passado para trás. Hora de se reinventar.

Leão

Os relacionamentos pedem sua atenção. Que tal surpreender a pessoa amada? Fazer uma programação diferente da tradicional? Você pode sentir muita vontade de estudar, conversar com pessoas de fora do seu círculo de amizades. Faça isso! Você pode se surpreender por encontrar uma resposta que buscava junto a eles.

Virgem

Emoções podem surgir nesta semana e tirar seu chão. Assim como as pessoas podem mexer com sua rotina e levá-la a defender o que construiu com tanto afinco. É hora de ser flexível, de crescer como pessoa, de mudar sua forma de administrar a vida. O conhecimento pode te ajudar, porém ele sozinho não fará nada. É preciso que você faça a sua parte.

Libra

A semana promete momentos a dois intensos e picantes. Não espere pelo parceiro para organizar algo de tirar o fôlego. Faça você! O alerta fica por conta de gastos excessivos que podem levá-la a comprometer seu orçamento. Que tal formar novas parcerias no trabalho? Implementar alguma técnica, estudar algo que possa reverter em lucros maiores? Com você!

Escorpião

Eita que a energia desta semana (ainda mais com a Lua transitando no seu signo) pode trazer ecos do passado – até mesmo de outras existências – para serem resolvidos. Perceba o que chegará até você com olhos de águia. Busque a lição oculta e coloque um ponto final nesta história. Se não conseguir sozinha, peça ajuda. Chegou a hora de seguir em frente!

Sagitário

Muito cuidado com suas palavras nesta semana. Elas podem acabar te colocando em verdadeiras enrascadas. Entenda que a maioria das pessoas não está preparada para escutar a verdade, mesmo que elas tenham pedido. Observe o comportamento de quem está ao seu redor. Não perca tempo, invista apenas em quem realmente quer mudar.

Capricórnio

A vida fica mais leve quando estamos junto de alguém que amamos. Se é o seu caso, cuide desta relação com muito carinho. Se não for, é hora de refletir sobre o que realmente quer e trabalhar em você o que falta para ser um poderoso ímã no amor. Sempre podemos ir além. Sempre há algo que não estamos vendo. Busque ajuda em lugares diferentes que os habituais.

Aquário

Sua necessidade de liberdade estará mais forte que o normal. Cuidado para não deixar de lado compromissos assumidos e isso afetar sua produtividade e, até mesmo, a visão que as pessoas têm sobre você. É possível equilibrar e ter ambos: honrar tarefas e ter tempo livre para si. Que tal mergulhar em um curso diferente? Trazer novidades para sua profissão?

Peixes

Sua sensibilidade estará muito forte por causa das influências dos astros na semana. Convém procurar ajuda para manter sua energia elevada, caso não consiga sozinha. Ótimo momento para estudar, firmar novas parcerias e estar junto de quem se ama. Que tal colocar seu corpo em movimento? Dançar, pedalar (se puder) ou conversar com alguém que faz tempo que não vê.

