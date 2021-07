Horóscopo semanal de 11/7 a 17/7: chantagem emocional à vista

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase nova passando no final de semana para a crescente nos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. O momento pede para ir além no que está fazendo, colocar em prática projetos engavetados, reorganizar suas tarefas diárias, atenção aos relacionamentos e a sua saúde. É um ótimo momento para se cuidar e colocar ordem naquilo que não está bacana.

Mercúrio passa a transitar em Câncer nesta semana. Esse planeta é o grande Mensageiro dos Deuses. Fala das comunicações: como falamos, escrevemos, nossas habilidades intelectuais de interpretar tudo o que está ao nosso redor.

Tendemos a estar como uma mente sendo influenciada por padrões emocionais profundamente arraigados. Falamos do passado, de coisas que aconteceram e nos marcaram positivamente ou não. Nossas palavras podem refletir carência, insegurança e isso levar a chantagem emocional. O perigo está em nos deixar levar pelos sentimentos. Se isso acontecer, tendemos a não ver com clareza e tomarmos decisões que podem nos levar a arrependimentos depois. Cuidado com a autocobrança, ok?

Dicas: se afaste daquilo que está mexendo com suas emoções. Olhe de fora para poder ver com clareza. Se não conseguir sozinho, peça ajuda. Lembre-se, pedir auxílio não é sinônimo de fraqueza ou fracasso e sim de inteligência. Afinal, se você não consegue sozinho, ficar cultuando a dor não ajuda em nada. Concorda? Confira a seguir as previsões para cada signo.

Áries

A semana pede diplomacia da sua parte, para que analise os dois lados da situação antes de tomar uma atitude. Seus relacionamentos pedem atenção, por isso, que tal se colocar no lugar do outro? Surpreender alguém que ama? Algumas vezes esquecemos de olhar para quem está perto de nós todos os dias e os valoriza. Demonstre o quanto você se importa com eles.

O mundo está mudando e você precisa tomar uma decisão: se vai ficar parado, obsoleto ou dar um passo mais além. É hora de entrar em campo, de inovar, de ser inteligente, mais estrategista nas parcerias, de pensar antes de fazer. Lembre-se: para ir além, as escolhas serão necessárias, o desapego de pessoas e hábitos também. O que precisa ficar definitivamente para trás?

Seu planeta regente passando a transitar em Câncer traz o passado e as emoções (algo que não é tão simples para você) às suas palavras. Tenha cautela nos próximos dias, pois sua comunicação pode acabar traindo você. Ótimo momento para externar aquilo que tem dentro e que está deixando confuso suas escolhas e tomadas de decisões. Converse com alguém.

Continua após a publicidade

Com Mercúrio passando a transitar no seu signo você pode se perceber mais falante a respeito das suas emoções, do passado, de lembranças que marcaram sua vida. Olhar para sua vida e honrar seu passado é ser grato por cada ensinamento que a vida lhe trouxe. Cuidado com o excesso de perfeccionismo e a autocobrança nesta semana.

Com a Lua transitando no seu signo você estará sendo chamado a ser mais autêntico, intensificar seus esforços, aplicar conhecimentos, se aprimorar e formar parcerias. Prepare-se para brilhar e para chamar a atenção. Infelizmente, junto do pacote pode vir a inveja de alguns. Nada de se abalar por isso. Não olhe para os lados, siga em frente sem comparações, ok?

Seu planeta regente passando a transitar em Câncer pode afetar sua capacidade de analisar de forma imparcial alguma situação ou pessoa. Esteja atento para evitar ser injusto em alguma atitude e se arrepender depois. Ótimo momento para colocar ordem em casa ou no trabalho. Como estão seus hábitos alimentares? Mais saudáveis ou não? Topa se cuidar mais?

A semana convida você a firmar parcerias para concluir ou apresentar projetos no seu trabalho. Esteja atento às suas emoções. Blinde sua autoconfiança. Não deixe que ninguém afete você. Se posicione, diga não, dê limites. E o primeiro limite pode ser para você mesmo por aceitar o que não deveria. Chega de migalhas, você merece o melhor, ok?

A mentira é uma espécie de traição para você. Nesta semana convido você a refletir sobre porque as pessoas mentem. Porque você pode estar mentindo para você mesmo a respeito de algo ou alguém. Não querer ver a verdade só piora a situação. Se abra para identificar a lição oculta por trás disso tudo e se liberte. Você não precisa sofrer. Busque ajuda para superar tudo isso.

Você pode se perceber mais observador em alguns momentos nesta semana. Enxergar o que antes não via e isso pedir tomada de decisões. Seus próximos passos pedem centramento, ter os pés no chão. Busque o apoio e o conhecimento necessário para seguir em frente com tranquilidade e sem arrependimentos. Se permita descansar, estar junto de quem ama…

Semana disruptiva para você. É hora de pensar na sua vida, em como suas decisões estão afetando sua saúde e até mesmo o orgulho que deveria estar sentindo de si mesmo. Chegou o momento de dar o basta naquilo que não está bom e mudar o rumo da sua história. Só você pode fazer isso por si…

As pessoas não precisam gostar de nós e sim nos respeitar. Isso serve tanto para você quanto para as demais pessoas. Você pode se perceber mais pensativo, observador e analítico que o normal. Verdades podem ser reveladas e você se surpreenderá com elas. Lembre-se: tudo que chega até nós vem no momento certo para crescermos e irmos mais além.

Os astros trazem o seguinte recado: quem seria você se não estivesse dentro dessa família, junto desses amigos, neste trabalho? Identifique como fazer parte desses grupos, estar em meio a essas pessoas nivelou quem você está hoje. Ouse ir além e pensar diferente. Chegou o momento de subir o próximo degrau. Não se preocupe, nele há novos amigos e projetos te esperando…