Horóscopo semanal: Amar não basta!

Por Aline Schulz - Atualizado em 23 out 2020, 20h24 - Publicado em 25 out 2020, 18h00

O céu da semana segue enroscado e, em especial, vai tocar direto nos nossos relacionamentos. Por isso, todo cuidado é pouco. Mercúrio, que continua em movimento retrógrado assim como Vênus, passa a transitar em Libra, ressaltando a necessidade de pensar antes de falar, para não acabar metendo os pés pelas mãos e se arrepender depois…

Esteja atenta aos seus relacionamentos, seja a dois, em família, nas amizades ou no trabalho. Será necessário recorrer à paciência, ao amor incondicional e ao dar limites.

A Lua passa da fase Crescente para a Cheia nos signos de Peixes, Áries e Touro. Sensibilidade, irritação e teimosia podem aparecer, o que pode trazer armadilhas como: comprar brigas que não são suas, defender cegamente as pessoas, deixar a preguiça tomar conta, aumento de peso, abuso da bebida, mais impaciência que o normal.

Se não bastasse tudo isso, esses pontos trazem tensões que podem afetar seu trabalho, trazer uma vontade de mudar não planejada que faça você querer o novo sem antes analisar se é ou não uma boa ideia. Fica o alerta para que, nesta semana, você respire fundo, busque o equilíbrio entre analisar e sentir, seus pensamentos e as suas emoções, entre o esperar e o fazer.

A paz verdadeira não é resultado de um dos lados da relação se anular. Isso pode ficar muito claro nessa semana e explosões de raiva podem surgir. Analise, pontue e busque o equilíbrio: a harmonia real. Confira a seguir a influência do Céu para cada signo nesta semana:

Áries

A tensão pode chegar a níveis perigosos e fazer você confundir algumas coisas. Sua sensibilidade estará à flor da pele e, por causa disso, pode “comprar” brigas que não são suas. Bom momento para expor projetos, conversar com pessoas que possam contribuir na concretização dessas ideias. A atividade física será uma aliada para fazer catarses, assim como parar, descansar e até mesmo, meditar.

Touro

Será muito importante nesta semana ter claro para si mesma quais são seus limites para não ultrapassá-los. O momento pede equilíbrio entre ter iniciativas e sentir o tempo certo para entrar em campo. Cuidado com a teimosia, ela pode impedir você de ser flexível e estar aberta ao novo. Busque o meio termo, se posicione com diplomacia. Caso se sinta impaciente, se exercite, do contrário, descansar será bem-vindo.

Gêmeos

Seu planeta regente continua em movimento retrógrado, passando agora para o signo de Libra. Temas como os relacionamentos a dois, parcerias comerciais e aprendizados a partir dos outros estarão em pauta. Você pode sentir mais necessidade de conversar para entender o que está acontecendo consigo mesma. Se não tiver alguém de confiança, busque um apoio profissional.

Câncer

A semana inicia com sua sensibilidade em alta, o que pode ser bom ou ruim. Depende das suas escolhas. Bom para que você esteja em sintonia com a natureza, recebendo aprendizados e entendendo melhor quem está ao seu lado. Ruim por não conseguir separar o que é seu do que é dos outros, situações que os demais precisam resolver e não você. Pondere muito antes de tomar decisões.

Leão

Uma grande líder sabe identificar em si e nas demais pessoas quando elas estão em alguma fase de transição na vida. As pessoas estão encerrando ciclos e é preciso perceber que nem sempre partirá delas a iniciativa para dar o próximo passo. Quando não é feito o que se precisa, a vida tende a se complicar. Por isso, algumas atitudes podem trazer arrependimentos depois. Esteja atenta para identificar em si e nos demais. Mudar é preciso.

Virgem

Sua semana pode levar você a ter emoções que a deixarão desacomodada. Nem sempre conseguirá analisar o que está acontecendo, o que a fará ter a sensação de ter perdido o controle sobre sua vida. Respire fundo. Evite tomada de decisões, principalmente por impulso. Entre em contato com a natureza, busque um chá ou até mesmo meditar. Muito alerta à teimosia e à alimentação.

Libra

Com Mercúrio Retrógrado e Vênus passando a transitar no seu signo nesta semana, fica a dica para tomar cuidado com suas palavras e seu jeito de conduzir seus relacionamentos. Em seus projetos, busque pessoas aliadas que possam te ajudar a concretizar suas ideias. Evite abusos na alimentação, em gastos e até mesmo em atividades físicas. Descansar será importante para recarregar suas energias e seguir em frente.

Escorpião

Com a Lua passando no signo de Peixes, pode ser que você se sinta estranha, perdida, sem saber ao certo o que está acontecendo. Calma, é uma fase. Vai passar. Evite tomar decisões enquanto estiver confusa. Da metade da semana em diante, você já passará a ficar mais irritada e impaciente para concretizar suas ideias. Cerque-se da ajuda que precisa e execute. Antes de assinar contratos peça para um especialista analisá-los.

Sagitário

Respire fundo. A energia da semana precisa que você esteja disposta a olhar para seu interior. Encontrar o equilíbrio entre seus desejos e o das pessoas que estão ao seu redor. Meio termo entre ter iniciativas e saber esperar o momento certo. Confiar e seguir seu coração. Como fazer isso? Cuidando de si. Se você estiver em paz, fica leve e natural perceber tudo isso. Portanto: se exercite, descanse, eleve sua vibração.

Capricórnio

Expressar sentimentos não é uma habilidade natural das nativas deste signo. A semana pede um esforço extra da sua parte nesse sentido. Antes de tomar decisões apenas com sua mente, pesando os prós e contras, será importante sentir. Feche os olhos e procure identificar se a sensação de fazer algo vai lhe deixar leve, feliz e em paz. Se o eco será positivo para sua vida em um todo e não apenas em uma área.

Aquário

As mudanças nem sempre saem como queremos, porém, isso não significa que não estejam coerentes ao nosso momento. Normalmente, são exatamente do que precisamos para crescermos e evoluirmos como seres humanos. O momento presente reflete isso. Observe sua vida, ela pede comprometimento com sensibilidade. Questione com seu coração. Lance um olhar com carinho sobre si, as pessoas e seus desafios.

Peixes

A semana começa pedindo atenção redobrada à sua energia. Cuide dela, se proteja, lembre que alguns lugares e pessoas parecem carregar uma nuvem de coisas negativas. Afaste-se dessas pessoas e lugares. Posicione-se e dê limites porque, do contrário, elas podem afetar você, sua saúde, seu trabalho e relacionamentos. Busque a natureza, alterne entre a atividade física e o descanso para manter o equilíbrio.

