Horóscopo semanal: altos e baixos

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase Minguante, passando mais para o final dela para a Nova, nos signos de Capricórnio, Aquário, Peixe e Áries. Quatro temas estarão em pauta nos próximos dias. Fique atento a eles:

Trabalho: Hora de rever metas, reforçar o planejamento, focar naquilo que nem sempre gostamos de fazer, mas é necessário para chegar onde queremos. Lembre-se, algumas vezes você conquista o merecimento para que caminhos sejam encurtados. Aceite esse presente, seja flexível, se abra para novas possibilidades. Amigos: Que tal rever alguns? Se puder, conversar com eles, se não puder, fazer uma videochamada… Algum amigo pode precisar de você ou você pode precisar de um colo amigo. Amigos são a família que escolhemos, as vezes, precisamos apenas que alguém nos lembre de quem somos… Autoconhecimento: Os astros alertam para o excesso de sensibilidade pairando sobre todos os signos. Reforce sua proteção pessoal. É chegada a hora de encarar de frente verdades sobre nós mesmos para nos libertar de crenças limitantes, relacionamentos tóxicos e sermos felizes. Iniciativas: mais para o final de semana, sente e planeje seus próximos passos. Tenha iniciativa em projetos novos, nos antigos, verifique qual oportunidade está esperando para ser descoberta. Coragem é fazer o que precisa ser feito. Aposte no novo cercado de pessoas certas para concretizar.

Confira a seguir o significado da influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

Alerte: hora de se esforçar para pensar antes de fazer. Cada passo dado deve estar em sintonia com seu objetivo final. Se alie a pessoas para te ajudar a ir até o fim em algum projeto. Amigos podem contribuir para isso. Aproveite o momento para aprender com pessoas mais experientes. Uma consultoria seria interessante para destravar algum setor da sua vida.

Touro

Mudar de opinião não fará mal algum caso isso impeça você de atrair oportunidade de novos ganhos financeiros. Seja flexível e se abra para as novas possibilidades. Adapte-se. É hora de encerrar ciclos e seguir em frente. Resistir à mudança e permanecer onde está tende a trazer uma falsa ideia de segurança. Tudo segue em frente e chegou sua vez.

Gêmeos

Com a configuração astral, você até pode se estranhar. Logo no início da semana estará mais com os “pés no chão”, objetivo e focado. Aproveite essa vibe e planeje, coloque em ação ou finalize projetos que precisem de você. Novas ideias tendem a chegar, porém, antes de partir para o novo, conclua os atuais. Algum amigo pode trazer a resposta que procura sobre algo.

Câncer

Equilibrar sua vida pessoal (casa, família, filhos…) com a pública (trabalho, gerência de projetos…) é um desafio que estará em pauta nesta semana. Preste atenção aquilo que se torna um peso. Hora de facilitar suas rotinas diárias. O que pode ser delegado? O que somente você pode fazer? Existe um momento para o lazer? Para se cuidar? Faça os ajustes necessários.

Leão

Dar o seu melhor é algo natural aos leoninos, só que essa semana será acrescentado a força e determinação da Lua transitando em Capricórnio. Aproveite para realizar treinamentos, organizar o que ainda não está e reforçar o foco para alcançar suas metas. Faça isso, porém sem esquecer de si mesmo. Tire um tempo para si mesmo.

Virgem

A semana tende a ser uma montanha russa para você. Pode passar por momentos de extrema objetividade, estar profundamente envolvido na concretização de um projeto e em outro instante, se sentir preso, ansiar por liberdade. Sem falar por se sentir sem rumo, não sabendo mais quem é. Calma. Siga o fluxo. Está objetivo: execute. Cansou? Descanse. Se respeite.

Continua após a publicidade

Libra

Será importante nesta semana olhar com atenção sua rotina diária. Ela é produtiva? Rende o que você gostaria? Os retornos são satisfatórios? Se a resposta for não, saiba que os astros estarão do seu lado te ajudando a ver o que não está vendo. Chegou a hora de se aliar (até mesmo a algum amigo), juntar forças para chegar onde deseja.

Escorpião

Revelações importantes podem vir dos ambientes de trabalho, com amigos e até mesmo de uma ajuda terapêutica. O momento pede uma pausa para se recolher e olhar sua vida. Analise o que vale a pena ser mantido e o que é hora de desapegar, seguir em frente. Novas oportunidades estão prestes a chegar em você. Esteja atento.

Sagitário

Pessoas com mais experiência e oportunidades de consultorias podem surgir para ensinar algo que você buscava há muito tempo. Aproveite. Cada descoberta pode levar você a ter idéias para novos projetos. Certifique-se de que os antigos estejam bem encerrados para seguir em frente. ótimo momento para mergulhar em alguma técnica de autoconhecimento.

Capricórnio

As habilidades que nos trouxeram até esse momento não serão as mesmas que nos levarão adiante. Por isso, esteja aberto às mudanças, às novas necessidades que surgirão para fazer ajustes e até mesmo, buscar ajuda. Soluções podem surgir quando você não estiver focado em resolver seus problemas. Esteja aberto e atento aos sinais.

Aquário

Liberdade anda de mãos dadas com a organização e nesta semana isso será enfatizado. Se sua vida não está como gostaria, pare e pense: o que deveria fazer que não estou fazendo? E o contrário também: O que deveria parar de fazer que ainda não parei? O momento pede para assumir compromissos. cada dificuldade revela um aprendizado. Reflita sobre isso.

Peixes

Chegou a hora de parar e refletir se você está no lugar e em meio a pessoas certas para deixar um legado ao mundo. Nenhum propósito sobrevive se não estivermos em paz com as coisas da terra: dinheiro, saúde, estrutura de vida. Lembre-se: nem sempre as pessoas querem ser ajudadas. Não abrace responsabilidades e compromissos que não são seus. Pense sobre isso?

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

Resiliência: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas